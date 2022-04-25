وفاة أكبر معمرة في العالم بحسب موسوعة غينيس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

توفيت كاني تاناكا أكبر معمرة يابانية في العالم، عن 119 عاما، وذكرت قناة “NHK”، أن تاناكا عاشت في منشأة للمسنين في مدينة فوكوكا، ولكن وفقا لمحافظة فوكوكا، توفيت في مستشفى بمدينة فوكوكا في التاسع عشر من هذا الشهر.

يذكر أن كاني تاناكا، دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، كأكبر معمرة في العالم.

ولدت كين تاناكا في 2 يناير 1903 في منطقة فوكوكا الجنوبية الغربية باليابان، ولدت قبل موعد ولادتها وأرضعت من قبل نساء غير أمها، وكانت تتمتع بصحة جيدة نسبيا حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين، حيث كانت تستمتع بألعاب الطاولة وحل مسائل الرياضيات والمشروبات الغازية والشوكولاتة.

قال مسؤولون يابانيون اليوم الاثنين، إن امرأة تعتبر رسميا أكبر شخص معمر في العالم توفيت عن عمر يناهز 119 عاما.

في سنوات شبابها، أدارت تاناكا العديد من الأعمال بما في ذلك متجر للنودلز ومتجر لكعكة الأرز، وتزوجت هيديو تاناكا قبل قرن من الزمان في عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت الخامس، بحسب وكالة “فرانس برس”.

خططت السيدة لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021، لكن الوباء منعها من القيام بذلك.

عندما حددتها موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر معمرة على قيد الحياة في عام 2019، سُئلت عن اللحظة التي كانت فيها أكثر سعادة في الحياة، وكان جوابها: “الآن”.

روتينها اليومي في ذلك الوقت اشتمل على الاستيقاظ في السادسة صباحا، وتقضي فترات بعد الظهر في دراسة الرياضيات وممارسة فن الخط.

قالت موسوعة “جينيس”: “إحدى وسائل التسلية المفضلة لدى كين هي لعبة أوتيللو، وأصبحت خبيرة في لعبة اللوح الكلاسيكية، وغالبا ما تتفوق على العاملين في الدار”.

يوجد في اليابان أكبر عدد من السكان المسنين في العالم، وفقا لبيانات البنك الدولي، حيث يبلغ عمر نحو 28% من السكان 65 عاما أو أكثر.

أكبر شخص معمر على الإطلاق جرى التحقق منها بواسطة “جينيس”، كان الفرنسية جين لويز كالمينت، التي توفيت عن عمر يناهز 122 عاما و164 يوما في عام 1997.