شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 23.. هاكر يخترق زومبا ويتحكم فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 استعانة سامح منافس يوسف "هشام جمال" بأحد الهاكرز ليساعده في اقتحام الروبوت زومبا "شيماء سيف" ولذيذ "عمرو وهبة" ويستطيع الفوز في المسابقة.

واتفق سامح مع الهاكر "أحمد سلطان" الذي ذهب لمنزل يوسف وخدع زومبا بكل سهولة ودخل الشقة، ليكتشف يوسف وجوده وعندما يسأله عن السبب يدعي أنه أحد رجال الصيانة وجاء لصيانة الغاز في البيت لأن هناك تسريب غاز.

واستطاع الهاكر أن ينقل معلومات زومبا بعدما أخذ هاتف سارة الذي يوجد عليه أبليكيشن التحكم في لذيذ وزومبا، وحاول سامح تجربة هذا الأمر مع زومبا ونجح بالفعل وتحكم فيها حتى جعلها تصطدم بإحدى الحوائط.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل