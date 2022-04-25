شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تغازل زوجها بصورة سيلفى.. وتعلق: "الحمد لله نحن مع بعض ولبعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة السورية أصالة نصرى، مع جمهورها ومتابعيها، بصورة سيلفى لها برفقة زوجها فائق حسن، وتغزلت فيه لتكشف عن مدى السعادة التي تعيش معه، وظهرت أصالة في الصورة التي نشرتها عبر "ستورى" حسابها بموقع "إنستجرام"، ويبدو عليها السعادة رفقة زوجها فائق حسن، وعلقت على الصورة: "الحمد لله نحن مع بعض ولبعض".



اصالة وزوجها

ودائمًا ما تحرص الفنانة أصالة، على التغزل في زوجها ومشاركة ذلك مع الجمهور خلال الفترة الأخيرة، حيث نشرت سابقا صورة لهما معا وعلقت عليها: "معك حسّيت إنّي بقدر غمّض عيوني وأمشي .. محبّتك بنتني من جديد .. اليوم معك بيسوى سنين .. معك مافي شي بخاف منّه والأمان تعرّفت عليه وقت عرفتك.. شكراً يا أبي الحنون على هالإهتمام الّلي بتعمله ببساطه وهوّه كان حلم بحلم عيشه".



اصالة وزوجها

وأضافت أصالة "وكأنّي كلّ حبّة حُبّ زرعتها بمكان حصدتها معك شجرة من الجنّه .. كلّ حياتي انتظرتك وكلّ يوم مرّ قبل مانلتقى كان صعب وقاسي مابقى ذكراه موجود بحياتي مؤلم .. بالعكس صرت بشوف الصوره اللي مضت حلوه..لأنّك سعاده مطلقه بتستحقّ أمشي لك دروب شوك لأوصلّ لجنتك.. أنت الدّنيي الحلوه النقيًه .. بحبّك وبحبّ حُبّك وبوعدك أهتمّ بحالي وبقلبي وبروحي لنأسّس أحلى الذكريات .. من بداية البدايات".

وانهت أصالة كلماتها بـ " فيه ناس عاشت عمرها كلّه من غير ماتشوف حلم بيتحقق بيوم ..وأنا معك كلّ يوم بعيش عمر كامل أحلى من اللي كنت عم بحلمه..شكراً يا أبي يا صديق الرّوح على هالعصا السحريه اللي لمست حياتي وبكلّ الجمال اللي بالحياة زيّنتها.." ياهديّة الرّحمن العظيمه جوزي الرّائع ".