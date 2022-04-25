شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يتلو آيات من سورة إبراهيم فى "فاتن أمل حربى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد الشرنوبي عن فيديو وهو يتلو القرآن، من سورة "إبراهيم"، وجاءت التلاوة من أحد مشاهد مسلسل "فاتن أمل حربي" حيث يقوم بدور الشيخ يحيى، ونشر الشرنوبي الفيديو عبر حسابه علي موقع "إنستجرام"، وعلق عليها "من آية 40 إلى 43 من سورة إبراهيم.. فاتن أمل حربي.. الشيخ يحيى".



محمد الشرنوبي

وبدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمساعدة "المستشار عدلى" للمحامى "شكيب" محمد ثروت في كتابة المذكرة المقرر تقديمه في الطعم على قانون الأحوال الدستورية، وأخبره بثغرة طاعة الزوج بأنها مخالفة للدستور وتشمل عوار دستوريا بائنا، لأن الطاعة مفهوم دينى أو أخلاق وليس قانونى.

وصلت "فاتن" نيللى كريم، للمكان الذى يجلس فيه "شكيب" و "المستشار عدلى" و"راندا" جيلان علاء، وبعد توجيه شكرها للمستشار "عدلى"، اخبرها بانه يعرفها عندما كانت طفلة وقت ترأسه لمحكمة المنصورة وكان والدها أمين سر المحكمة".

تفاجأت "فاتن" بقراءة خبر عن رفد "الشيخ يحيى" محمد الشرنوبى، من الجمعية الإسلامية التي كان يعمل فيها، وطلبت مقابلته وقدمت اعتذارها له لأنها السبب، ولكن "الشيخ يحيى"، أخبرها بان لا تعتذر لأنه قال كلمة حق وأن الأمر ليس متعلق بها ولكن متعلق ببحثه في الدين وتأكده أنهم يستخدمون الفقه لاضطهاد المرأة.

محمد التاجى من مسلسل فاتن امل حربى

نيللى كريم وجيلان علاء

وكشفت الحلقة في نهايتها عن مفاجأة جديدة، حيث ذهب "شفيع" محمد التاجى، إلى أحد الأماكن وقام بمناداة شخصاً يظهر من ظهر، بـ "امل حربى" وهو والد "فاتن" التي تجسدها نيللى كريم، والذى كان من المقرر أن يكون متوفى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

محمد الشرنوبى ومسلسل فاتن امل حربى

محمد ثروت وجيلاء علاء

نيللى كريم من فاتن امل حربى