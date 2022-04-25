شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دايما عامر الحلقة 23 .. مصطفى شعبان يقابل عامر عبد الرازق المنتحل شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أحداث مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان الذي يقوم بأداء المشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق الذي ينتحل شخصية الدكتور عامر عبد الرازق في عمله بمدرسة رؤية.

مسلسل دايما عامر الحلقة 23

بدأت أحداث الحلقة 23 من دايما عامر بمصطفي شعبان يستمر في ممارسة مهامه الوظيفية مع طلاب المدرسة للوصول إلى نتائج مرضية في سلوكهم التعليمي والاجتماعي، ويقابل طليقته لإصلاح علاقتهما واستمرار علاقته بابنته وكثرة عدد الزيارات، لكنه يرفض الرجوع لها نتيجة ما حدث بينهما من خلافات سابقة ولكنه يصر على رؤية ابنته باستمرار بعيدًا عن مشاكلهما.

دايما عامر الحلقة 23

تتعرض فدوى لأمر مريب، حيث تحدث معها الطالب فريد لاستدراجها في خطة من خططه المؤذية، فتتصل فورًا بعامر لتأخذ رأيه في عرض طارق عليها بأنه سيقيم حفلا خلال الفترة القادمة ويريد الاستعانة بفريقها الموسيقى، ويحذرها عامر بعدم الذهاب إلى هناك، وبالفعل وصل عامر لمكان طارق ليثبت لطارق بأنه فشل في استدراج فدوى.

مديرة المدرسة تعرض على عامر مشروع نظير مجهوداته المميزة، وكانت رؤية زهرة في مشروعها هو نقل الخبرة بين مدارس "الإنترناشونال" إلى "ناشونال" وتنتهي الحلقة بتوجه مصطفي شعبان لمكتب الدكتور عامر عبد الرازق الحقيقي الذي انتحل شخصيته ويتحدث معه عن طرق الإصلاح الاجتماعي وتقويم السلوك ويكشف له عما حدث معه في مدرسة رؤية ، وتنتهي الحلقة بذلك .

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.



مسلسل دايما عامر الحلقة 23 .. بيومي فؤاد ومصطفي شعبان



بيومي فؤاد في مسلسل دايما عامر الحلقة 23