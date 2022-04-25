شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم .. 7 مطربين من الزمن الجميل تغزلوا فى عيد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الإثنين، جموع المصريين بـ شم النسيم مستقبلين خلاله عيد الربيع على طريقتهم الخاصة سواء عن طريق أكل الفسيخ أو الرنجة أو من خلال الخروج إلى الحدائق العامة والشواطئ، ويمكن ستكون هذه العادات قليلة بعض الشيئ هذا العام بمناسبة تزامن شم النسيم مع شهر رمضان المبارك، ولكن هناك عادات لا غنى عنها فالكثير يحبون سماع أغانى الربيع بأصوات نجوم الزمن الجميل.

"الدنيا ربيع" سعاد حسنى

تعتبر أغنية "الدنيا ربيع" من أشهر أغنيات عيد الربيع وشم النسيم المتعلق بأذهان كل المصريين، وهى الأغنية التي تألقت بها السندريلا سعاد حسني في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، على عرش أغاني الاحتفال بعيد الربيع، وتشهد تلك الأغنية عودة الموسيقار الراحل كمال الطويل للألحان بعد انقطاع دام لأكثر من 8 سنوات تقريبا.

"الربيع" فريد الأطرش

وغنى الفنان الراحل فريد الأطرش أغنية بعنوان "الربيع" التى كتب كلماتها الشاعر مأمون الشناوى، والتي قدمها من خلال فيلم "عفريته هانم"، في أوبريت مميز رقصت على أنغامها الفنانة سامية جمال التي شاركته بطولة الفيلم.

"غنى الربيع" أم كلثوم

غنت كوكب الشرح أم كلثوم أغنية بعنوان "غنى الربيع" وهى من كلمات أحمد رامى وألحان رياض السنباطى، وتقول كلماتها "غنى الربيع بلسان الطير رد النسيم بين الأغصان والفجر قال يا صباح الخير يا صحبة الورد النعسان".

"هليت يا ربيع" الموسيقار محمد عبد الوهاب

"هليت يا ربيع وهل هلالك متعت الدنيا بجمالك هل هلالك نبهت الورد وكان نايم فوق عرشه الأخضر" بهذه الكلمات استقبل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الربيع، وهى من كلمات حسين السيد، وألحان عبد الوهاب نفسه.

"زيارة الربيع" لفيروز

غنت أيضا المطربة الكبيرة فيروز للربيع واحتفلت به وبقدومه قائلة: "الربيع زار هذي الديار وكساها اخضرارا، فاضحكي يا ربوع الشتاء توارى، وانسمي يا صحارى" وهى من كلمات وألحان الأخوين رحبانى.

موكب الربيع - ليلى مراد

وغنت ليلى مراد لأول مرة القصائد، من خلال قصيدة "موكب الربيع"، التي تُعد أول أغنية تقدمها بمناسبة احتفالات شم النسيم، عام 1969، وهى من كلمات العوضى الوكيل، وألحان محمد سلطان.

هل الربيع - العندليب

شارك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في أغاني الاحتفال بعيد الربيع، حيث قدم أغنية خاصة بعنوان "هل الربيع"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم رجب، ولحنها عبد الحميد توفيق، ولكن لم تحقق الأغنية النجاح الكبير، مقارنة بأغانيه الأخرى.