الكشف عن السبب الحقيقي لاعتزال توفيق عبد الحميد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى السيناريست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل “يوتيرن” وجود أي علاقة بين قرار بطل العمل توفيق عبد الحميد باعتزال التمثيل، وبين وجود أزمات مع النجمة ريهام حجاج، وكشف سلامة السبب الحقيقي وراء القرار مؤكدا أن توفيق عانى من أزمة صحية شديدة أثناء التصوير واضطر لاستكمال العمل وهو في حالة حرجة.

وأضاف أيمن سلامة في لقاء ببرنامج “العرافة”، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية “المحور”: الفنان توفيق عبدالحميد مضى عقد مسلسل “يوتيرن” قبل إتمام كتابة العمل، وكنا نناقش التفاصيل بشكل يومي عبر الهاتف.

وتابع مؤكدا الأستاذ توفيق عبدالحميد كان يمر بظروف صحية سيئة أثناء تصوير المسلسل، معقبًا: إحنا قسينا عليه في ساعات العمل.

وذكر أن توفيق عبدالحميد فنان ملتزم ويحضر في مواعيده ويذاكر المشاهد الخاصة به، في ظل ظروف العمل الصعبة خلال شهر رمضان، ما سبب ضغطًا صحيًا للفنان، مبديًا تعجبه من التفسيرات الخاطئة المثارة حول الأمر.

وأكد أن الفنانة ريهام حجاج لم تتدخل إطلاقًا في كتابة أو إخراج المسلسل، وبالتالي فليس لها أي علاقة باعتزال الفنان، مضيفًا أن توفيق عبدالحميد اتخذ قرار اعتزاله بسبب ظروفه الصحية: هو من الأول قال لي إنه يفكر إن ده يكون آخر مسلسل عشان مش قادر يتأقلم.

وذكر أن ريهام حجاج فنانة واعية وتعلم دورها جيدًا، موضحًا أنه والمنتج جمال العدل والمخرج سامح عبدالعزيز والفنانة ريهام حجاج اتفقوا على اختيار توفيق عبدالحميد لهذا الدور منذ البداية.

وسبق أن نفى الفنان توفيق عبد الحميد ما تردد من شائعات بأن الفنانة ريهام حجاج هي السبب في قرار اعتزاله العمل الفني، مؤكدا أن حالته الصحية هي التي تستوجب ذلك.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه على موقع الفيس بوك: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا وهى فعلا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام.

يذكر أن توفيق عبد الحميد باغت الجميع في النصف الأول من شهر رمضان الجاري وأعلن اعتزال التمثيل نهائيا فور الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد “يوتيرن” الذي يعرض ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2022، من بطولة النجمة ريهام حجاج، وأكد أن مشاهده سيتم تصويرها بالكامل خلال أيام معدودة.

توفيق العائد لدراما رمضان بعد غياب طويل جدا استمر 12 عاما، أعلن قراره عبر حسابه الشخصي الوحيد على السوشيال ميديا بموقع الفيس بوك قائلا: ايام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير ان شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا.

توفيق تلقى ردود فعل حزينة من جمهوره ولكنه رفض التعليق عليها كما اعتاد في المنشورات السابقة، ولم يكشف سبب قراره المفاجيء، بينما أكد أغلب المتابعين أنهم يشاهدون المسلسل من أجله.

وبعد ساعة كاملة وخوفا من تحميل أحد أبطال المسلسل مسئولية القرار، كتب توفيق عبد الحميد منشورا جديدا طالب فيه الجميع باحترام رغبته في “عدم الكلام” وقال: قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام.

وبعدها تدخل الفنان محمود حجازي للدفاع عن ريهام، وأشار إلى أنه يتعاون مع ريهام للعام الثاني على التوالي وشاهد عيان على ما تتعرض له من ظلم.

حجازي وجه رسالة لكل متابعيه على موقع الفيس بوك قال فيها: انا في حاجه ماكنتش عايز اتكلم فيها بس بجد مش قادر اشوف حد علاقتي بيه طيبه وبشتغل معاه وبشوفه بيتعب قد ايه وبيتعامل مع كل الناس بشكل محترم جدا والاقيه ديما بيتظلم من الناس من غير ما تعرف تفاصيل ديما هو اللي بيشيل المشاكل كلها سؤاء كان جزء منها او ميعرفش حاجه منها.

وتحت عنوان “ليه بقينا بنستسهل الظلم” تابع حجازي قائلا: انا السنه دي بشتغل ٣ مسلسلات جواه رمضان وكانت سنه صعبه جدا وممتعه جدا وانا محظوظ اني اشتغلت مع الاستاذ توفيق عبد الحميد اللي لسه شايف قرار انه بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوترن سوف يعتزل الفن.. قد ايه الخبر ده زعلني جدا وبتمني انه يتراجع فيه ويفضل يمتعنا بفنه الحقيقي المبهر وان شاء الله هيحصل كده..

وواصل: وكمان زعلت جدا لما شوفت الحملات والناس اللي عايزه تستغل الخبر ده لهدم وتشويه شخص هو بعيد كل البعد عن القرار ده بس لمجرد انهم عايزين يهدموا اي نجاح بشكل مليان ظلم وعدم فهم واستنتاجات ليس لها علاقه بالحقيقه..

أضاف: والمشكله ان دي طريقه بتتكرر وكل مره بقول اكيد الناس هاتفهم لوحدها بس الاقي الموضوع مكمل بطرق غريبه والغريب اكتر ان في ناس بتستغل الموضوع ده.. وانا مش بكتب الكلام ده و مستني اي حاجه غير اني حسيت لو انا اللي وقع عليه الظلم ده وعايز الناس تفهم بس.. انا ده تاني عمل ليا مع الاخت العزيزة ريهام حجاج ووالله والله انا كلامي هتحاسب عليه قدام ربنا يعني ولا حد في الدنيا دي كلها هيأثر عليه غير الحق.. واسف اني طولت عليكم وكل سنه وحضراتكم طيبين.

يذكر أن المسلسل يناقش عدة قضايا اجتماعية حول جدوى تضحية المرأة بمستقبلها المهني من أجل استقرار حياتها الزوجية، وتجسد ريهام حجاج شخصية يارا الكردى التى تضحى بكل شىء من أجل زوجها وحبيبها يوسف، بداية من عملها كضابط ملاحة بحرية حتى علاقتها بخالد ابن خالتها وصديق طفولتها، الذى تعتبره شقيقها، بسبب غيرة زوجها من ابن خالتها، ولكن بعد ذلك يقع حادث يغير مجرى الأمور تماماً بالنسبة ليارا.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعد التعاون الأول بين ريهام حجاج وشركة العدل جروب التي أعلنت أن ريهام ستكون نجمتها الثالثة بموسم رمضان بجوار يسرا ونيللي كريم.