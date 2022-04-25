عبد الرحمن أبو زهرة يعود للعناية المركزة.. وهذه تفاصيل حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نقله مرة أخرى إلى العناية المركزة، بعد يومين فقط من إعلان نجله أحمد أبو زهرة تحسن حالته الصحية، ونجاح الجراحة التي أجراها في مجمع الجلاء الطبي، وتقدمت الأسرة باعتذار من كل المحبين ووسائل الإعلام بسبب التأخر في الرد على الاستفسارات وتوضيح الحقيقة وأكدت في بيان رسمي أن كل ما يشغلهم حاليا هو عودة الفنان القدير لحالته الطبيعية.

ونشر أحمد أبو زهرة بيانا صحفيا باسم العائلة عبر صفحته بموقع الفيس بوك قال فيه: نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة نرجو من جميع وسائل الإعلام أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته الي حالته الطبيعية، وأتقدم باعتذاري لأي شخص أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي أو إخواتي ولم نستطع الرد عليه، وأشكر الجميع على اهتمامهم.

وكتبت الدكتورة مي ابنة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام، قائلة: ادعوا لبابا.. رجع المستشفى.

وكان الموسيقار أحمد أبوزهرة قد أعلن عن خروج والده من المستشفى بعد أسبوعين من تلقي العلاج اللازم في العناية المركزة.

وقال أحمد أبوزهرة في تدوينة عبر حسابه على الفيس بوك: بعد نجاح العملية التي قام بها سيادة اللواء الدكتور رؤوف العباسي والاهتمام والرعاية الممتازة في مجمع الجلاء الطبي، أحب أن أتوجه له بالشكر على إجراء العملية الصعبة للوالد بعبقرية، وسيادة اللواء الدكتور أحمد عبدالرؤوف بلاسي مدير مجمع الجلاء الطبي على الاهتمام والرعاية.

يذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، تم نقله “فاقدا للوعي” إلى غرفة العناية المركزة، مصابا بالتهاب رئوي إضافة إلى كسر في الحوض، وناشدت ابنته مي الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وطالبت مي أبو زهرة، ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، متابعيها بالدعاء لوالدها لمروره بحالة صحية صعبة خلال الفترة الحالية، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وكتبت: “ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك أدعو لبابا”.

و كشفت الدكتورة لاحقا عن تطورات الحالة الصحية لوالدها مؤكدة أنه لا يزال فاقدا للوعي، وأصيب بالجفاف بسبب امتناعه عن الأكل والشرب، ومن المقرر خضوعه لجراحة لعلاج كسر الحوض، ولكن حالته لا زالت غير مستقرة ولم يتم تحديد موعد نهائي لها.

أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”: الاسبوع إلى فات سقط سقطة بسيطة في البيت وقام ومشي عادي بعدها وكان كويس، لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر في الحوض، وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب قال عنده جفاف لان فعلًا فضل أسبوع رفض شرب المياه وامتنع عن تناول الطعام.

وتابعت قائلة: الحالة تدهورت وتم نقل والدي للمستشفى ومش بيتناول الأكل لمدة 5 أيام، واضطرت المستشفى تركيب أجهزة ضخ للطعام، هو مش واعي أوي باللي حواليه، ومش متواصل معاهم كويس ومش بيتكلم مع اللي حواليه.

واختتمت حديثها قائلة: المفروض فيه عمليه لكن حالته لسه مش مستقرة وممكن البنج يأثر عليه وبالتالي محتاج يفوق شوية ويتناول الطعام عشان نحدد التدخل الجراحي هيكون إمتى.

بنفس الوقت أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، استقرار الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، مضيفا أنه يخضع حاليا للعلاج بعد أن تعرض لكسر فى الحوض إثر سقوطه في منزله، فضلا عن بعض المتاعب في الرئة.

كما أكد زكى مجددا أن النقابة لم ولن تتوانى عن تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأعضائها على كل المستويات، مناشدا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند تناول الأخبار المتعلقة بصحة الفنانين.