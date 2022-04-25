ماريتا الحلاني تقلد نور الغندور.. فيديو يتصدّر التواصل الإجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وظهرت من خلاله وهي تقلد النجمة “نور الغندور” بأحد مشاهد مسلسل “من شارع الهرم إلى”.

وقامت ماريتا بتقليد نور الغندور بشخصية “كريمة” في المسلسل وخصوصاً ان المشهد نفسه تم تداوله بشكل واسع على السوشال ميديا.

وتفاعل جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية مع مشهد التقليد بشكل ملفت حيث عبروا عن إعجابهم بها وبخفة دمها.

ودائماً ما تقوم ماريتا بتقليد العديد من المشاهد الدرامية وخصوصاً مشاهد للفنانة السورية القديرة سامية الجزائري وتنشرها عبر حساباتها على السوشال ميديا.

ويلقى مسلسل “من شارع الهرم إلى ” رواجاً كبيراً حيث يدخل الترند في كل حلقة من حلقاته كما أنه أثار الجدل بالعديد من مشاهده وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح وإنتاج شركة “إيجل فيلم” للمنتج جمال سنان.

وتؤدي “نور الغندور” في المسلسل شخصية “كريمة” والتي انكشف سرها في الحلقات السابقة حيث تبين أن “عبلة” ( هدى حسين) هي زوجة أبيها وأن هدف “كريمة ” للمجيء من مصر إلى الكويت هو الانتقام.

والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم وفي مقدمتهم هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبد الله، مرام، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، وغيرهم.