تشييع جثمان والدة سمية الخشاب إلى مثواها الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شيّعت ظهر اليوم والدة الفنانة المصرية سمية الخشاب إلى مثواها الأخير في مقابر أسرتها “مدافن المنارة” في الاسكندرية.

وكانت عائلة سمية الخشاب قد قامت بأداء صلاة الجنازة على جثمان والدتها في مسجد المواساة قبل ان توارى الثرى في مقابر المنارة.

ولم تشهد الجنازة مشاركة أي من نجوم الوسط الفني في مصر من زملاء سمية وأصدقائها.

وكانت سمية الخشاب قد أعلنت خبر وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قالت: “إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء”.

وتواجدت سمية يوم أمس بجانب جثمان والدتها الراحلة في أحد مستشفيات مدينة الاسكندرية حيث توفيت هناك في حين لم تعلن سمية عن سبب الوفاة.

ولم تعلن سمية أمس عن تفاصيل الجنازة والدفن حيث أكد مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية أن سمية تتكتم تفاصيل حياتها الخاصة.