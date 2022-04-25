هدى حسين تشكر من شارك في “من شارع الهرم إلى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكرت الفنانة هدى حسين فريق العمل وجميع العاملين في مسلسل “من شارع الهرم إلى”، وكتبت: “شكراً لكل من شارك في هذا العمل (من شارع الهرم إلى)”، وكتبت أيضاً: “المثنى صبح.. مبروك لكم جميعاً”.

هذا وقد حقق هذا العمل أعلى نسبة مشاهدة، وتصدّر المرتبة الأولى على منصة شاهد نت. وهو مسلسل درامي اجتماعي كويتي، يتحدث عن طبيبةٍ نسائية، تتصف بالحنان والحكمة والقوة، وتضع قوانين لعملها ومنزلها.

يذكر أن مسلسل “من شارع الهرم إلى ” من إخراج المثنى صبح، وتأليف هبة مشاري حمادة، وبطولة هدى حسين، خالد البريكي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبد المحسن القفاص، محمد الرمضان، لولوة الملا، إيمان الحسيني، نور الغندور، ليلى عبد الله، نور الشيخ، فرح الصراف، وخالد الشاعر.