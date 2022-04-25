رفض دعوى وقف عرض مسلسل “سوتس بالعربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض دعوى وقف عرض مسلسل Suits بالعربي، وبراءة الشركة المنتجة من تهمة الامتناع عن سداد ثمن ملابس التصوير وتبلغ قيمتها 2 مليون و700 ألف جنيه.

وطلبت الدعوى بوقف عرض المسلسل، بسبب إخلال المنتج طارق الجنايني بالاتفاق المبرم مع شركة الأزياء، حيث امتنع عن سداد قيمة البدل التي ارتداها نجوم العمل مثل الفنان آسر ياسين، الذي يؤدي دور المحامي زين ثابت والفنان أحمد داوود، الذي يؤدي دور المحامي أدم منصور والفنان محمد شاهين الذي يؤدي دور المحامي قدري الزيات.

وقال كمال شعيب محامي شركة الأزياء، إن الشركة ابتكرت تصميمات جديدة للبدل تناسب العمل التليفزيوني لكي تخرج النسخة العربية من مسلسل سوتس، تضاهي النسخة الأجنبية، وجرى الاتفاق بين المنتج طارق الجنانيني ومالك شركة الأزياء حاتم حافظ بمقابل مادي، بالإضافة إلى كتابة اسم شركة الأزياء على تتر المسلسل، غير أن ما حدث على أرض الواقع مخالف للاتفاق.

وسبق أن أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “Suits بالعربي” بيانا عاجلا للرد على ادعاءات شركة الملابس وأكدت أن الواقعة برمتها غير صحيحة، وأنها بصدد طلب 20 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها.

وقال البيان: فوجئت شركتنا بأنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن اجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة تدعي أن لها مستحقات مالية عن توريد بدل لمسلسل شهير حقق نسبة مشاهدة عالية وعمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور.

وأضاف البيان: ويهم الشركة أن تؤكد بأنها غير مدينة لأحد وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار عشرين عاما تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية.

وأكدت الشركة أنها بصدد رفع دعوى قضائية بالسب والقذف المتعمد والمطالبة بتعويض قدره عشرين مليون جنيه لما لحق بها من أضرار فنية وأدبية.

يشارك في بطولة مسلسل “سوتس بالعربي” كل من آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، وريم مصطفى، ومحمد شاهين.