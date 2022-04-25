شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم: توفيق عبد الحميد عاملنى كأب فى "يوتيرن" وأتمنى أن يتراجع عن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات ثابتة يخطوها النجم كريم قاسم منذ بدء مشواره الفنى، حين كان الوسط الفنى ‏مشغولا بتلك الظاهرة الشبابية الجديدة «أوقات فراغ» الذى يعد قاسم أحد نتاجاتها، ومنذ ‏ذلك الوقت يضع كريم قدما تلو أخرى فى الساحة الفنية حتى تصدر أفيشات عدد من ‏الأفلام كان لها مردود جيد جماهيريا ونقديا، وطل علينا كريم قاسم هذا العام بمسلسل ‏‏«يوتيرن» فى ثانى تجاربه مع ريهام حجاج، محققًا من خلاله ‏نجاحًا كبيرًا ولغزًا تتكشف أسراره حلقة تلو أخرى.

بداية باركنا لكريم قاسم على نجاحه فى مسلسل "يوتيرن"، فى ثانى تجربة مع ريهام حجاج بعد "لما كنا صغيرين"، وسألناه؛ هل يمكن وصف الأمر بثنائية فنية؟ ليحيب كريم: "ثنائى فنى كلمة كبيرة، العملان جمعا نجومًا كبار، ويمكن أن أصفهما بالعمل الجماعى، وكانتا مثمرتان وكنت سعيدا بهما، والعلاقة بين شخصيتى وشخصية ريهام بهما الكثير من التفاصيل، جعلتنا نجتمع كثيرا فى البروفات وكل منا يساعد الآخر".

وعن الكواليس التي جعلت الفنان توفيق عبد الحميد لإعلان اعتزاله بعد "يوتيرن" أوضح كريم قاسم لـ"الخليج 365": "لا يوجد سبب سوى إلا ما أعلنه الأستاذ توفيق عبد الحميد، وقراره جاء لأسباب صحية، وتواصلت معه بعد إعلان اعتزاله وتفهمت موقفه، وكان سعيدا جدا فى "اللوكيشن" وكان يعاملنا كلنا كأولاده وبشكل إنسانى محترم، أتمنى أن يعود عن قراره، لكن أنا مقدر صعوبة مهنتنا نحن نعمل ساعات طويلة من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات".