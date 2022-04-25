شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل: صداقتى أنا وبول ووكر سبب نجاح سلسلة Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى فين ديزل أنه مع كل فيلم لـ سلسلة Fast & Furious يتمنى وجود صديقه الراحل بول واكر، الذى كان يشاركه البطولة في السلسلة حتى وفاته في عام 2013.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، كتب ديزل قائلاً: "مع بدء تصوير الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، لا يوجد يوم يمر فيه لا أريد أن أعود بالزمن إلى الوراء، وأتمكن من التحدث إلى بابلو (بول ووكر) والعودة إلى لوس أنجلوس في عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي كل فيلم من أفلام سلسلة Fast & Furious هو تكريم لـ الراحل الذى أتمنى وجوده".



فين ديزل وبول وواكر

وأكمل ديزل قائلا: "ومن أفضل ما قمت به إلى الآن هو أننى قمت بـ السير بـ ابنة ووكر في حفل زفافها وهذا جعلنى أشعر "بكل الفخر والشرف"، وعندما طلبت منى والدة ووكر إعادة بريان من جديد إلى شاشات العرض تحمست كثيرًا لـ هذا الأمر".

وأنهى ديزل قائلاً: "أن سلسلة أفلام Fast & Furious التي بدأت في 2001، لم تكن لـ تنجح دون الصداقة والحب بين دوم وبريان، أشكركم على الإيمان بنا، وأنا لن أرتاح حتى أجعلك يا ووكر أنت والكون فخورين بى".

كما تعاقد الممثل العالمي جايسون موموا بشكل رسمي للانضمام إلى الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، بـ شخصية شريرة، حسبما نشر موقع screenrant، وغير معروف حتى الآن تفاصيل الحبكة في الدفعة القادمة من فيلم Universal ، على الرغم من أن الفيلم سيكون بمثابة الأول في قصة من جزأين لإغلاق سلسلة Fast & Furious الرئيسي، ومن المقرر أن يعود أعضاء فريق التمثيل الأصليون فين ديزل وميشيل رودريجيز وتيريز جيبسون ولوداكريس وسونغ كانج في Fast & Furious 10 ، جنبًا إلى جنب.

في مكان آخر أكد عودة ميا توريتو زوجة ووكر التي تظهر على الشاشة في Fast Ten بعد أن تم استبعادها في الأصل من النص لأنها كانت "شخصًا أنسب إليه أخوة دوم وبريان". ثم واصل الكشف عن عودتها بناءً على إصرار من ابنته التي قالت للمخرج جاستن لين على ما يبدو "لا ميا ، لا فاست 10".

بدأ التصوير في Fast 10 في وقت سابق من هذا الأسبوع (22 أبريل) حيث قال لين إنه "بدا وكأنه بداية لنهاية ملحمية" قبل الموافقة على أنه سيكون أفضل فيلم في الامتياز.