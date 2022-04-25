بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي وكتابة تركي آل الشيخ.. مسلسل “الثمانية” عمل درامي بميزانية ضخمة!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 06:50 صباحاً - ينتظر الجمهور خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل “الثمانية” الذي يعتبر أول عمل درامي يكتبه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

منذ قليل، طرح المستشار تركي آل الشيخ البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلال البرومو أجواء من الإثارة والتشويق مصنوعة بأحدث التقنيات العالمية.

علق المستشار تركي آل الشيخ على البرومو قائلا: “أولى إنتاجات رزام، التي اهتم فيها في جودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة، رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها، ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم”.

وتابع: “مسلسل الثمانية أشكر فيه إدارة (إم بي سي) وعلى رأسها أخي الشيخ وليد الإبراهيم على ثقته بالفكرة ودعمها، وأشكر أخي محمد عبدالمتعال مدير (إم بي سي مصر)، المسلسل من إخراج أخي أحمد مدحت وستاف عالمي في التصوير والموسيقى والخدع البصرية”.

واستكمل: “بطولة الفنان الجميل آسر ياسين، والفنان الممتع خالد الصاوي وكوكبة من نجوم مصر والسعودية والشام والمغرب العربي ونجوم عالميين”.

واختتم حديثه قائلا: “أتمنى أن يحوز على رضاكم واستحسانكم وتكون ردة الفعل تدفعني للمزيد، تركت توقيت العرض لما يراه أخي الوليد والقائمين على شاهد و(إم بي سي) وأنا واثق في خبرتهم في هذا الموضوع”.