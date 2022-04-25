شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفل عيد الفطر فى الكويت 12 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيًا، بالكويت ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك يوم 12 مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لجمهورها.



أنغام



وتغنى أنغام تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والذى يعرض في دراما رمضان الحالى، وتقول كلمات الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.

كما تحدثت النجمة أنغام، في الجزء الثانى من حلقة برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، ويعرض على قناة On ، عن قصة أغنية " أكتبلك تعهد" و أغنية " بعتلى نظرة".

وقالت أنغام:" الأغنية فكرة بهاء الدين محمد و أضفت كوبليه كل اللي فاضل مني صوت وبهاء الدين محمد بيزعل لما بحكى اللي حصل، بس أنا قولت له اتكلم في الكوبليه التاني عن إيه أغلى حاجة عندي، ولو فضل هيكون هو الحاجة الوحيدة اللي أعيش بيها وهو صوتى ".

وأضافت "الفكرة الخرافية بتاعت أغنية أكتبلك تعهد لكنه لم يكتب الكوبليه الثاني، ومع كلامنا كتب الكوبليه قويا وأغنية " بعتلى نظرة" كانت مهمة أوى في حياتى".