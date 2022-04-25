نور الغندور تكشف عن رأيها في أسيل عمران.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، عن حقيقة اعتبار نفسها أكثر نجومية من الفنانة السعودية أسيل عمران في حديث سابق لها.

وأوضحت نور الغندور خلال لقاء لها في تلفزيون دبي، أن مفهوم الصداقة بالنسبة لها يدور حول أن يكون قائماً على الصراحة قائلة: “الإنسان الصريح الكلمة اللي بتتقال في وشك هي اللي بتتقال في ضهرك حتى لو هتجرح بلاش تتقال في ضهرك”.

ورداً على تلك الإجابة عرض لها مقدم برنامج هلا بك، مقطع فيديو أثناء لقاء سابق لها طلب منها فيه ترتيب أسماء 3 من الفنانات حسب نجوميتهن وهن: شجون الهاجري وأسيل عمران ونور الغندور.

وقالت نور الغندور إنها تعتبر شجون الهاجري أولاً، ثم هي تسبق أسيل عمران، معتبرة أن نجوميتها أكبر من أسيل عمران والدليل على ذلك أن اسمها كان يسبقها في مسلسل حياة ثانية.

وأشارت نور الغندور إلى أن عامل التفرقة لا يعتمد على من دخل المجال الفني أولاً ولكن من استطاع تحقيق النجاح الأكبر.

وعلقت نور الغندور على الفيديو موضحة أنها تعرضت للاستفزاز خلال تلك الحلقة قائلة: “هو استفزني لدرجة أنه هو اللي كسب في الآخر”.

وأكدت أنها تواصلت مع أسيل عمران بعد عرض الحلقة كي لا تفهم الموضوع بشكل خاطئ، مشيرة إلى أنها بعثت لها برسالة قائلة: “يا ريت متفهميش غلط، فيه أجزاء من الحلقة تم حذفها”.

ولفتت إلى أن أسيل عمران تفهمت الأمر معلقة: “هي إنسانة مثقفة ومتفهمة ولم تفهم الموضوع خطاً، لم أكن أقصد أن أضايقها”.

وحول رأيها في دور أسيل عمران في مسلسل غرابيب سود الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، أوضحت أنها أدت الدور ببراعة قائلة: “أدته بطريقة حلوة قوي، ولديها قوة في التمثيل والغناء”.