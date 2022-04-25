شاهد.. طوني خليفة يعترف على الهواء بحبه لنضال الاحمدية ويكشف كيف فاجأته في غرفة النوم!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 صباحاً - تحدث الإعلامي اللبناني، عن علاقته بمواطنته الإعلامية نضال الأحمدية، مشيرًا إلى أن هناك خلافا كبيرا بينهما، رغم إعجابه الشديد بها، ومؤكدًا أنه إعجاب من طرف واحد.

وتوجه طوني خليفة بالحديث الى نضال الاحمدية مباشرة على الهواء قائلا “بحب قلها ايه انت بتعجبيني خدي دفعة معنويات قوية انت بتعجبيني ونا بحبها لنضال رغم الخلاف الكبير اللي انا وياها”.

وروى واقعة غضب بسببها من الأحمدية، قائلًا: ”كنا في قبرص، وقلت لها أنا معجب بيكي..، قالتلي تطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت آه، ودخلت بيتها، وفوجئت بأشخاص في غرفتها، واتضح أنه مقلب، وهذه مشكلتي مع نضال“.

وكشف الإعلامي اللبناني خلال الحوار إنه سبق أن أعلن عن رغبته بأخذ الجنسية المصرية، ولكنه اليوم يتمنى أن تعطى الجنسية اللبنانية لستة ملايين لبناني، فأنا لبناني على الورق، وأخرج جواز سفره من سترته، قائلا ”أنا فقط لبناني هنا على الباسبور“، مضيفا، أنا لا أشمل الجميع ولكن أغلبنا لبنانيون فقط على الورق.

وأضاف طوني خليفة : ”أريد أن أحصل على الجنسية المصرية، فقبل العودة إلى مصر بعد غياب 7 سنوات، قالوا لي لن تعرف مصر بسبب التغيير الذي حدث فيها، لكن بالرغم من الطرق والجسور والمباني الجديدة عرفت البلد، والنيل ورائحة مصر شيئان لا يتغيران مهما حدث“.