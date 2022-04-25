“كنت في ظلمة والى ظلمة”.. فايز قزق يثير الجدل بأنكاره وجود حياة أخرى بعد الموت

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 صباحاً - أثار الفنان السوري فايز قزق، جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد تصريح له اعتبر فيه أنه لا يوجد حياة أخرى بعد الموت.

وأضاف قزق خلال استضافته ببرنامج ”شو القصة“ الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات: ”لا أخاف الموت، ولا يوجد حياة بعد الموت، ما حدا رجع لحتى يأكد لنا، أنا ممكن أفكر إن نهايتي هي التحلل وانتهى الأمر“.

وتابع الفنان السوري: ”أنا أعتبر أني بدأت في ظلمة وسأنتهي في ظلمة، وأنا النقطة البيضاء التي أحياها الآن، علي أن أحياها بسلام بيني وبين نفسي ومع الآخرين إن أمكن“.