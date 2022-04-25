اصالة وفائق حسن يكشفان حقيقة انفصالهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 صباحاً - ردت الفنانة السورية اصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن على الانباء التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالهما.

وقد نشر فائق حسن صورة جديدة له ظهر فيها مع اصالة داخل السيارة وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتف فائق حسن بالصورة بل علق كاتبا: “الحمدلله نحنا مع بعض ولبعض” في تكذيب صريح لكل الشائعات التي تحدثت عن انفصالهما.