شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يستكمل تصوير "ليلة غير عادية" بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان الشاب كريم قاسم تصوير أحداث دوره فى فيلم "ليلة غير عادية" من تأليف وإخراج أحمد الإبيارى بعد عيد الفطر، وكشف لـ"الخليج 365" عن أنه تم الانتهاء من نصف مشاهد الفيلم.

وأضاف "قاسم" أن الفيلم "رومانتك كوميدى" رغم احتوائه على عدد كبير من مشاهد الأكشن والمطاردات، ويشاركه البطولة هدى المفتى وطه الدسوقى وأوتاكا ونجلاء بدر ومراد مكرم، بالإضافة إلى العديد من الوجوه الجديدة.

يذكر أن الفنان كريم قاسم قد بدأ التمثيل في سن الـ18، من خلال أفلام مثل "أوقات فراغ"، "الماجيك"، "بالأوان الطبيعية" و"إيه.يو.سي"، كما شارك في بطولة فيلم ولاد رزق، كدبة كل يوم، أيضًا تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأمريكي The First Line.

أيضًا شارك في المسلسل البريطاني The State (2017)، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل "خاص جدًا"، "الجماعة"، "الهروب"، "كلام على ورق"، وآخر أعماله فيلم "ليل خارجي" الذي شارك في مهرجان تورنتو (2018).