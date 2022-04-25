خسارة قاسية لبرشلونة أمام “رايو فايكانو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 04:09 صباحاً - سجل ألفارو جارسيا مهاجم رايو فايكانو هدفا مبكرا ليقود فريقه لفوز مفاجئ 1-صفر على برشلونة بملعب كامب نو اليوم الأحد وأصبح بذلك ريال مدريد المتصدر على بعد خطوة من التتويج بلقبه 35 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتلقى جارسيا تمريرة طويلة خلف دفاع برشلونة وهز شباك الحارس مارك-أندريه تير شتيجن من أول محاولة على المرمى في الدقيقة السابعة بعد هجمة مرتدة سريعة.

وفشل برشلونة في استغلال العديد من الفرص رغم احتساب الحكم 14 دقيقة في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وتجمد رصيده عند 63 نقطة في المركز الثاني متساويا مع إشبيلية الثالث، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي يحتاج إلى نقطة واحدة من خمس مباريات لحصد اللقب.

وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة للصحفيين “هذه الأخطاء لا يمكن أن تتكرر وحدثت مجددا. أحسنوا استغلال ذلك ودفعنا الثمن”.

وأضاف “أغادر غاضبا ومحبطا لأننا كررنا اليوم ما حدث أمام أينتراخت (فرانكفورت) وأمام قادش أيضا. افتقدنا الفاعلية”.

وتقدم رايو، الذي فاز أيضا 1-صفر ذهابا على برشلونة، إلى المركز 11 برصيد 40 نقطة.

وخسر برشلونة بذلك للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في كل المسابقات بعدما تعثر 1-صفر أمام قادش في الدوري المحلي و3-2 أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي ليودع المسابقة القارية.

ونال برشلونة فرصة جيدة للتعادل في الدقيقة 25 لكن تسديدة المدافع جوردي ألبا لمست القائم الأيمن وضلت طريق الشباك.

كما سدد جابي في العارضة في الدقيقة 42 ثم أحرز مهاجم إسبانيا فيران توريس هدفا من متابعة للكرة لكنه ألغي بداعي التسلل.

ودفع تشابي بثلاثة مهاجمين بدلاء في الشوط الثاني إذ شارك ممفيس ديباي وآداما تراوري ولوك دي يونج قبل الدقيقة 71.

وتسبب تراوري في رعب لدفاع رايو في الدقيقة 76 حين مرر كرة عرضية رائعة لكن أبعدها الجناح إيسي.

وبعد أربع دقائق جرب ديباي حظه وسدد كرة تصدى لها الحارس ستولي ديميتريفسكي.

وواصل برشلونة الضغط في الوقت بدل الضائع وهدد المرمى عدة مرات لكن رايو صمد ليحصد النقاط الثلاث ويبتعد أكثر عن منطقة الهبوط.

وتابع تشابي “أعتقد أننا صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة لإدراك التعادل على الأقل. واذا تعادلنا أعتقد أن الوقت كان سيكفي للفوز. عقدنا فرصنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

“اذا أردنا أن نستمع إلى موسيقى دوري الأبطال في الموسم المقبل يجب أن نلعب بنفس حماس فرق دوري الأبطال”.

وسيستضيف برشلونة في المباراة القادمة مايوركا المهدد بالهبوط يوم الأحد.