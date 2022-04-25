شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 23.. السيسى يصدم مرسى برؤيته للوضع ومعرفته بالأيدى الخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار"، اجتماع بين الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز) ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) بحضور اللواء العطار فى قصر الاتحادية، بناء على ترتيب من الرئيس، وتحدث السيسى بصراحة حول تقديرات الموقف والتقارير التى يرسلها بشكل دائم له من خلال اللواء العطار ويستلمها مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى أن الهدف منها هو وضع صورة واضحة وصادقة وأمينة لكل الأوضاع من غير تجميل أو تزايد، ورد عليه مرسى مستنكرًا: تقدير موقف فيها تقديرات الموقف دي".

ورد اللواء العصار قائلا أن حجم التحديات ضخم جدا وعلى رأسها التحدى الاقتصادى ودا بيتطلب دعم من الأخوة الأشقاء بأرقام كبيرة من 50 إلى 70 مليار جنيه ودا نتيجة حالة الفوضى والثورة لأكثر من سنة ونص إلى جانب هشاشة الاتصال عشان كدا لابد من حشد جهود كل القوى لمواجهة التحديات دى مش التصادم مع مؤسسات الدولة، كمان لازم تبقى استراتيجية الدولة هى عدم التدخل ومحاولة إحياء وتصدير الثورة فى بلادهم أو تقديم أى دعم أو تعزيز وتخريب زعزعة استقرار البلاد.

ويطلب مرسى من السيسى تقديم المقترحات للوضع ليؤكد وزير الدفاع أن التصالح مع كل القوى الوطنية يافندم وتكوين لجنة لمعالجة التحديات دى وكمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح بالتدخل فى شؤونها وخصوصا من مكتب الإرشاد لازم المسؤولية هى مسؤولية الرئاسة فقط هو الحل لكل هذه التحديات".

واستكمل السيسي: "طبعا أنا عارف أن الكلام اللى بقوله ضد فكر وعقيدة الإخوان والتنظيم الدولى بس لازم نشوف حل للموضوع دا، وكمان يكون فى دعم لقدرة الأجهزة الأمنية لمواجهة الفكر الهدام المتطرف والاستمرار فى متابعة دا وتكوين قواعد بيانات لكل الفصائل اللى بتتبنى الفكر دا وأهم حاجة هى المصارحة المستمرة للرأى العام والتعامل مع الرأى العام على أنه كتلة واحدة".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين فى المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحى خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون فى البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 23



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23