شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 23.. الجيش يداهم أوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) والشيخ أحمد (منذر رياحنة) أحد كبار رجال سيناء، على العشاء فى منزل الأخير وذلك فى الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" حيث يرحب الشيخ أحمد بمروان ويشيد به وبالتعاون معه للقضاء على التكفيرين والاخوان فى سيناء ويؤكد له استعداده التمام للدعم والمساعدة فى أى وقت.

يجتمع الشيخ أحمد برجال سيناء ويتفق معهم على الوقوف بجانب الجيش تجاه التكفيرين الذين يبغون تدمير الارض وخرابها، ثم تتحرك قوات الجيش بصحبة رجال سيناء لمداهمة أكثر من وكر إرهابى والقبص على العديد من العناصر التكفيرية، فى حلمة تطهير كبرى نفذتها القوات المسلحة.

تصل أخبار تضييق الجيش الخناق على الإخوان والإرهابيين فى سيناء، حيث يشتكى محمود عزت لخيرت الشاطر من مساعدة رجال القبائل فى سيناء لرجال الجيش، وشكوى الإخوان والعناصر الإرهابية من عدم توفير قيادات الجماعة الحماية لهم حسب الوعود التى تم الاتفاق عليها.

يؤكد خيرت الشاطر أن تدخل قيادات الجماعة فى هذه الأمور سيعرض علاقة الإخوان بالجيش للخطر، وأن الأمور إذا ساءت بعلى الأخوة فى سيناء مهاجمة القبائل الأضعف فى سيناء من أجل ترهيبهم وتخويفهم من مساعدة الجيش، وفى نفس الوقت يخبر محمود عزت خيرت الشاطر أن حركة تمرد اجتمعت بجبهة الانقاذ ونقيب المحامين ويقلل خيرت الشاطر من أهمية الحركة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 23