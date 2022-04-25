شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى سهرة رمضانية فى مصر القديمة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب إيهاب توفيق، سهرة رمضانية يوم الخميس المقبل بمنطقة مصر القديمة، ويقدم خلال السهرة باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره منها ياسلام وسحرانى وأحلى منهم وتترجى فيا وغيرها، كما يقدم عدد من الأدعية والأغانى الدينية الذى قدمها على مدار مشواره الفنى.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أبوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

كما طرح إيهاب توفيق فيديو كليب "أنت اختيارى"، على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.