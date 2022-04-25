شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 23.. مصطفى خليفة يخترق موبايلات الإرهابيين بمساعدة إسراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الأحداث فى الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "تقدير الموقف"، وذلك فى مأمورية ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا) حيث كشفت مراقبة إسراء (دنيا المصرى) عن توصيلها مواد غذائية وكذلك موبايلات لبعض الأشخاص بأوامر من التكفيرى المرصود أبو منير.

يأمر مصطفى خليفة باستمرار تتبع إسراء، ويتم رصد التكفيرى أبو خالد وهو يراقبها، ويبدو أن هذا التكفيرى كان مختفيا خلال الفترة الماضية، مما جعل مصطفى خليفة يتساءل عن سبب ظهوره حالياً وعلاقتة بالموبايلات التى توصلها إسراء، ليطلب مصطفى من رجاله تسهيل مقابلة إسراء قبل عودتها.

يقابل مصطفى إسراء ويوقفها إثناء ركوبها تاكسي فى أحد الكمائن بشمال سيناء، وتم تركيب أجهزة تتبع فى الموبايلات التى تحملها قبل توصيلها إلى الجهة التى أخبرها أبو منير بها.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.