شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تنتقم من قاتل ابن رانيا محمود ياسين.. تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل "انحراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الحلقة 24 من مسلسل "انحراف" بطولة النجمة روجينا الضوء على قضية الميراث التى تتحول الخلافات فيها الى جرائم قتل بشعة قد تصل الى أن يقتل الأخ ابن شقيقته كما جاء في سياق الأحداث الدرامية للمسلسل.

مشاهد الطمع في الميراث التى انتهت بجريمة قتل، قدمها المخرج رؤوف عبد العزيز بجرأة شديدة، ادمت قلوب المشاهدين، خاصة بعدما تألقت الفنانة رانيا محمود ياسين في دور سناء وقدمتها " ببراعة عالية لتجسد دور السيدة المنكسرة حزنا على وفاة ابنها، والتي أصيبت بمرض نفسي جراء هذا الحادث.

وتستعرض حلقة اليوم من المسلسل، الدوافع والتفاصيل التي جعلت شقيق زوجها طارق رفعت الذي "يقدمه محمد أحمد ماهر"، يحرض هدير التي تعمل في منزل سناء" رانيا محمود ياسين"، على قتل ابن شقيقه طمعا في الميراث، بعدما رفضت زوجة شقيقه سناء طلبه للزواج منها، ليقرر الانتقام منها وقتل ابن شقيقة، حتى يحصل على الميراث الذي تركه لها، وحكي كل من طارق وهدير كيف تعاونا ونفذا جريمتهما بقتل ابن شقيقه خنقا بالغاز، في مشهد أبكى المشاهدين من قسوة قلوبهم.

وهنا تقرر حور " الفنانة روجينا"، الانتقام من طارق رفعت " محمد أحمد ماهر" وهدير "وئام مجدي" بنفس الطريقة التي قلتوا بها ابن سناء "رانيا محمود ياسين"، وهي قتلهم خنقا بالغاز مثلما فعلوا، وهنا أراد المخرج أن يكون الجزاء من جنس العمل، ويكون عقابهم بنفس طريقة قتلهم الطفل البرئ، وقدمت النجمة روجينا هذا المشهد بحرفية عالية، بانفعالات نفسية صعبة جدا في مشهد شديد التعقيد، استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، أن يترجم اللغة المكتوبة بالورق بحرفية شديدة، من حيث زوايا التصوير المختلفة، ونجح بالسرد البصري أن يعبر عن الأحداث وأن يقول الكثير ويسلط الضوء على تفاصيل الحالة التي تعيشها "حور" في انتقامها لطفل بريء ليس له ادنى ذنب بالحياة.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.