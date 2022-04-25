شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام سعيدة الحلقة 23.. غادة عادل تدخل التخشيبة بعد اختفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل أحلام سعيدة، علي قناة on، اختفاء غادة عادل، "شيرين" ، حيث ذهبت انتصار شقيقتها للبحث عنها فيما لا تعرف عنها يسرا "فريدة" ولا مي كساب شيئاً عن سبب غيابها.

وكشفت الأحداث عن دخول غادة عادل التخشيبة ولم واختتمت الحلقة بذلك دون معرفة السبب، حيث كان اختفاءها لغز، لأنها تركت سيارتها تحت منزلها وهاتفها في المنزل أيضا.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.