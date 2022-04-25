طرح البوستر الرسمي لمسلسل "البيت بيتي" لكريم محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن البوستر الرسمي لمسلسل "البيت بيتي" المقرر عرضه قريبا على منصة "شاهد".

ونشر كريم، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسلسل البيت بيتي من أعمال شاهد الأصلية قريباً على شاهد".

ويظهر أبطال المسلسل الثلاثة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر وميرنا جميل، على بوستر العمل بشكل يعكس إطار الرعب الكوميدي الذي تدور فيه أحداث المسلسل.

جدير بالذكر أن مسلسل "البيت بيتي" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات، يشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.

مسلسل "البيت بيتي" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سامي مغاوري، وتدور أحداثه في 10 حلقات.