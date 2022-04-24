شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج يخسر 80 مليون دولار بسبب إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي نيكولاس كيج، عن تفاصيل خسارته حوالي 80 مليون دولار بسبب رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أثناء ظهوره الأخير في برنامج Jimmy Kimmel Live، حيث سرد كيج أنه سبق وحصل على 80 مليون دولار لبناء استوديو أفلام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية منذ عدة سنوات.

وأكمل كيج في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فاريتي، أنه بعد ان جمع المبلغ بالكامل، ظهر رجل الأعمال إيلون ماسك في المدينة لينهي آمال الاستثمارات التي كانت تنظر كيج، بعد ان قرر المستثمرين وضع أموالهم في شركة تسلا بدلاً من الاستثمار في بناء استوديو للأفلام.

وحضر كيج الحائز على جائزة الأوسكار برفقة زوجته الحامل ريكو شيباتا، منذ عدة اسابيع، العرض الخاص لفيلمه الجديد The Unbearable Weight Of Massive Talent في مدينة نيويورك، وحسب الديلي ميل ارتدي كيج البالغ من العمر 58 عامًا في العرض الخاص الذي أقيم في Regal Essex Crossing ، بدلة سوداء لامعة من القماش المخملى وأحذية لوفر جلدية.