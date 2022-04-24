شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 23.. خروج العفريت من جسد العترة والكبير يعود لجسمه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوى 6، برجوع الكبير "أحمد مكى" إلى جسمه الطبيعى بعد تحوله إلى قرد بسبب العفريت الذى يسكن جسد نجله العترة.

ويظهر العترة مع جونى وهجرس "محمد سلام" فى لايف على قناتهما على السوشيال ميديا ويتحدث العفريت عن تشجيعه لـ مو صلاح وأنه لبس قبل كده الفنان محيى إسماعيل والفنان شيكو ثم يقفل جونى اللايف مسرعًا.

وتبلغ مربوحة "رحمة أحمد" زوجها الكبير أن العفريت سوف يطلع مع نجل جسده بزار جاميكى ليجلب صديقه نفادى "حاتم صلاح" على القهوة ويحاول خروج العفريت من جسد ابنه العترة وينجح بالفعل.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.