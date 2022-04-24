شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون قارئ للكتب الرقمية فى الصين بالعام الماضى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير صناعي صدر يوم السبت الماضى في الصين، أن عدد قُرّاء الكتب الرقمية في الصين بلغ 506 ملايين قارئ في العام الماضي 2021، بزيادة نسبتها 2.43 في المائة على أساس سنوي، فوفقًا لتقرير القراءة الرقمية فى الصين للعام 2021، بلغ إجمالى حجم سوق القراءة الرقمية فى البلاد 41.57 مليار يوان أي ما يعادل 6.4 مليار دولار أمريكى، ما يُمثل نمواً سنوياً نسبته 18.23 في المائة، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وأضاف التقرير الذى أعدته بشكل أساسي الجمعية الصينية للنشر السمعى- البصرى والرقمى، أن أكثر من 70 % من هؤلاء القراء تقل أعمارهم عن 25 عاماً، لافتاً إلى استعداد المزيد من القُرّاء للدفع مقابل المحتوى الرقمى.

وأشار التقرير إلى إصدار أكثر من 400 ألف كتاب رقمى صينى فى الخارج فى العام الماضى 2021، وكانت أمريكا الشمالية واليابان وجمهورية كوريا وجنوب شرق آسيا هي الوجهات الرئيسية، بينما كانت الفنتازيا وفنون الدفاع عن النفس من بين الموضوعات الأكثر شعبية.

من ناحية أخرى أكدت تقارير أنه بدءًا من الأسبوع المقبل لن يتمكن مستخدمو تطبيق Android من شراء Barnes & Noble الكتب الرقمية في التطبيق ، ويبدو أن ذلك يرجع إلى الموعد النهائي لسياسة Google Play الذي مضى عليه أكثر من عام ونصف.

ولم تتأثر بارنز أند نوبل فقط ؛ لن تكون قادرًا على شراء عناوين Audible من Amazon باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان في أحدث إصدار من تطبيق Android أيضًا حسبما نقل موقع The verege.

يبدو أن التغييرات نابعة من إصرار جوجل على أن تستخدم التطبيقات أنظمة فوترة Google Play. لطالما انتقد المطورون Apple و Google لمطالبتهم باستخدام أنظمة الفوترة الخاصة بهم ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ما يسمى ب "ضريبة متجر التطبيقات" على العديد من المعاملات.