كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 08:50 مساءً - عادت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي؛ برفقة إبنتها إلي مصر بعد سبع سنوات من الغربة خارج الوطن
ونشرت هند الحناوي عبر صفحتها صور مع ابنتها لينا الفيشاوي وكتبت عليها”: شكرًا مصر على اللحظات السعيدة والحزينة .. فبعد ست سنوات في الغربة ؛ اصبحت حاليا قادرة على رؤية عائلتي واصدقائي “.
أحمد الفيشاوي في الجيم :
أما الفنان أحمد الفيشاوي فقد شارك صورًا جديدة له في أحدث ظهور من الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام
ونشر الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلم “أشباح أوروبا” استعدادا لطرحه موسم عيد الفطر بدور العرض وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية.
وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية: “أبطال أشباح أوروبا هيستنوكو من أول أيام عيد الفطر المبارك”.
وتدور أحداث فيلم أشباح أوروبا في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، ومن إخراج محمد حماقي.
ويشارك في بطولة الفيلم هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر «نورت»
ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام «نورت»
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات بالخارج.. شاهد كيف بدت كل منهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.