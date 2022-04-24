الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات بالخارج.. شاهد كيف بدت كل منهما!

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 08:50 مساءً - عادت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي؛ برفقة إبنتها إلي مصر بعد سبع سنوات من الغربة خارج الوطن

ونشرت هند الحناوي عبر صفحتها صور مع ابنتها لينا الفيشاوي وكتبت عليها”: شكرًا مصر على اللحظات السعيدة والحزينة .. فبعد ست سنوات في الغربة ؛ اصبحت حاليا قادرة على رؤية عائلتي واصدقائي “.

أحمد الفيشاوي في الجيم :

أما الفنان أحمد الفيشاوي فقد شارك صورًا جديدة له في أحدث ظهور من الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلم “أشباح أوروبا” استعدادا لطرحه موسم عيد الفطر بدور العرض وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية.

وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية: “أبطال أشباح أوروبا هيستنوكو من أول أيام عيد الفطر المبارك”.

وتدور أحداث فيلم أشباح أوروبا في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، ومن إخراج محمد حماقي.

ويشارك في بطولة الفيلم هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

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