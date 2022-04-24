حلا الترك بتصرف قاسي تجاه والدتها بعدما هنأتها بإعلانها الرمضاني الجديد.. لن تصدق ماذا فعلت أمام الجميع!

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 08:50 مساءً - طرحت الفنانة حلا الترك عبر حسابها على “إنستجرام” فيديو اعلانها الجديد لشركة “زين”، وظهرت بلوحات راقصة من وحي الإطلالات التراثية والقصص التاريخية، وضم الفيديو عدد من المشاهير، فيما كان لافتا تفاعل والدتها منى السابر مع الفيديو حيث قدمت لها التهاني. فكيف كانت ردة فعل حلا الترك مع تفاعل والدتها خاصة وأنهما ما تزالان متخاصمتان؟.

وتفاعل عدد كبير من المشاهير مع اعلان حلا الترك بينهم الاعلامية لجين عمران والفنانة ليلى عبدالله، كما تفاعل ايضا الجمهور، فردت حلا الترك على البعض منهم من خلال التعليقات او الاستعانة بإيموجي القلب الأحمر.

وقامت الفنانة الشابة حلا الترك بتجاهل تعليق والدتها ولم تتفاعل بأي “لايك” او تعليق، بينما لاحظ الجمهور تفاعل حلا الترك مع منشورات أخرى، ما يشير الى أن حلا الترك ما تزال في فترة خصام مع والدتها منى السابر.

يُذكر أن المحكمة البحرينية كانت قد أصدرت، في يوليو الماضي، حكما بإسدال الستار على قضيتها مع ابنتها حلا بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها مراعاة لظروفها كأم حضانة بعد الحكم عليها من قبل بالسجن لمدة عام ورد مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

حلا الترك تروج لإعلانها الجديد

ونشرت حلا الترك جزء من كلمات الأغنية في الإعلان وعلقت عليها: “أريد رأيكم في الإعلان”، وجاء تعليق منى السابر على منشورها قائلة: “موفقة يا حلا يا حبيبتي”.

جاء الإعلان الذي شاركت فيه حلا الترك عبارة عن عمل مسرحي مع عدد من نجوم الفن الخليجي من بينهم فاطمة الصفي، ليلى عبد الله، جود عزيز، طلال باسم، حنان رضا” وغيرهم.

وتفاعل المتابعين على منشور منى السابر حيث انهالت عليها التعليقات التي تتحدث عن حب الأم لأبنائها ولم الشمل واللقاء على خير.

من هي حلا الترك؟

هي مطربة بحرينية، ولدت في 15 من شهر يونيو وذلك في عام 2002، وتبلغ من العمر الآن 20 عامًا، اسمها الكامل هو (حلا موفق محمد الترك) وهي إبنة المنتج البحريني محمد الترك والفنانة السورية منى السابر، كما أنها من مواليد مدينة المنامة عاصمة البحرين وتحمل الجنسية البحرينية والديانة الإسلامية، بدأت حلا الترك مسيرتها الفنية عندما كانت طفلة صغيرة في السابعة من عمرها من خلال برنامج “ستار صغار” وذلك في عام 2009.

اشتهرت حلا الترك كثيرًا عام 2011 عندما شاركت في برنامج المواهب “أراب جوت تالنت”، قدمت بعد ذلك مجموعة من الأغاني المتنوعة وكذلك خاضت تجربة التمثيل، حازت على جائزة الفنانة الطفلة المفضلة في مسابقة اختيار أطفال نكلوديون في مدينة أبوظبي وذلك في عام 2019، أثارت حلا الترك جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بسبب اتهامها لوالدتها بالسرقة وبالتالي الحكم عليها بالسجن وهو ما أثار غضب الكثيرين.

البداية الفنّية لـ حلا الترك

بدأت المطربة الشابة حلا الترك مسيرتها الفنية عندما شاركت في برنامج ستار صغار وكانت آنذاك طفلة في السابعة من عمرها لكنها استطاعت أن تكسب ثقة الجمهور، ثم بدأت تقدم أغاني متنوعة كما أنه أنتج معظم أغاني حلا الترك، وفي عام 2011 انطلقت المطرب الشابة فقدمت أغنية “افتح يا سمسم”، أغنية “زهقانة”، كما أنها شاركت في مسرحية بعنوان “الحبوبة” والتي تم عرضها في عام 2012، ثم توالت أعمالها الفنية ما بين أغاني وعروض مسرحية.

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