منع عرض “دكتور سترينج” في مصر بسبب مشاهد المثلية الجنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت سينما “أي ماكس” في مصر، عن قرار السلطات بمنع عرض الجزء الثاني من فيلم “دكتور سترينج” وذلك عندما سأل أحد روادها على موقع السينما الرسمي عبر شبكة الانترنت، عن كيفية حجز الفيلم، حيث كانت قد أعلنت عن عرضه، فجاء ردها أن الفيلم ممنوع من العرض في مصر.

وكان تقرير لموقع “هوليود ريبوتر” المختص بعالم السينما والإنتاج الفني، قد أكد منع الفيلم في السعودية والكويت وقطر.

وأكدت التقارير الإعلامية، التي صدرت في هذه الدول، أن سبب المنع هو الميول الجنسية لواحدة من الشخصيات الرئيسية في الفيلم بجانب ظهور الشارة التي تشير إلى “مجتمع الميم” الذي يضم المثليين والعابرين جنسيا، في الفيلم لمدة طويلة، حيث رفضت الشركة المنتجة للفيلم حذف الشخصية في النسخ التي ستعرض في الدول العربية.

والفيلم هو الجزء الثاني من فيلم “دكتور سترينج” الذي عرض في عام 2016، بطولة الممثل الحائز على أوسكار، بينيديكت كامبرباتش، ومن المقرر طرحه في 6 مايو/ آيار بعد تأجيله لفترة طويلة بسبب جائحة “كوفيد 19”.

الفيلم يدور حول قصة الجراح “دكتور سترينج” الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه، لكنه يشفى بعد معايشة مجموعة

من الرجال الروحانيين، الذي يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.

وكانت شخصية “دكتور سترينج” ظهرت في فيلم»سبايدر مان» وتسبب ضمن الأحداث في اللعب بخطوط الزمن ما نتج عنه عواقب سيحاول علاجها في نسخته الخاصة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيلم من العرض في السينمات العربية، بسبب المثلية الجنسية، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، منعت العديد من الدول العربية عرض فيلم “إيتيرنالز” بسبب وجود علاقة مثلية ومشاهد جنسية صريحة بين بطلي العمل وبسبب مشهد مخاطبة بين الأبطال الخارقين والله وهو الأمر الذي اعتبرته السلطات الرقابية في هذه الدول لا يتناسب مع العادات والتقاليد العربية.