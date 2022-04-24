فيديو – كاتبة مصرية تفتح النار على نادية الجندي: تمثيلها لا يجذبني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي، الفنانة القديرة نادية الجندي، وقالت إن تمثيلها “لا يجذبها كواحدة من الجمهور، ولا يمثل لها شيئاً”.

واستنكرت خلال استضافتها ببرنامج “سابع سما” الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب، وصفها بالممثلة العظيمة، قائلةً: “إذا أطلقنا عليها ذلك فماذا نطلق على الراحلة سعاد حسني”، كما أكّدت أنها “لم تفكّر يوماً أن تشاهد لها فيلماً كاملاً”.

وفي الحديث، تطرّقت الكاتبة إلى السيناريست والمؤلف وحيد حامد، مؤكّدة أنها “حزنت على فراقه كثيراً”، واعتبرته “واحداً من أجرأ الكُتّاب الذين ناقشوا القضايا الشائكة دون تردّد أو خوف”.

وذكرت موقفاً جمع بينهما في باريس، قائلةً: “أخبرني في بداية مشواره بأن الفترة المقبلة ستكون ملكه وسيصبح من كبار المؤلفين وبالفعل تحقّق حديثه وأصبح واحداً من أهم الكُتّاب في الوطن العربي”.

كما كشفت عن رأيها في الكاتب إبراهيم عيسى، موضحةً أن آراءه أحياناً لا تنال إعجابها وأحياناً تتفق معه وأبلغته بذلك.

وعن الحجاب، وإمكانية ارتدائه له يوماً، ردّت قائلةً: “الحجاب ليس فرضاً وأنا درست الشريعة الإسلامية وتأكّدت من ذلك بنفسي، ولو أحرقوني بالغاز فلن أرتديه”.

ولاقت هذه التصريحات جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعرّضت إلى هجوم حاد ممن عارضوا تصريحاتها حول الحجاب والتشكيك في أنه فرض على المسلمات.