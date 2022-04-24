وائل جسار يكشف عن حقيقة خضوعه لعمليّات تجميل وارتباطه بفنانة إسرائيلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنّان اللبناني وائل جسّار، عن تفاصيل خضوعه لإجراء عمليّة تجميل خلال الفترة الماضية، وهي إخفاء التجاعيد بمنطقة الجبين، وذلك ليبدو بمظهر أكثر شباباً.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج “حبر سرّي”، الذي تقدّمه الإعلاميّة أسما إبراهيم، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنّ الله منحه شكلاً مقبولاً وليس عيباً أن يسعى إلى تحسين مظهره، كما أعرب عن عدم تخوّفه من تقدّمه بالعمر، ليؤكّد أنّ هذه سنّة الحياة.

وتطرّق للحديث عن الشائعة التي حاصرته، وهي ارتباطه بفنّانة إسرائيليّة بعد تداول صور جمعت بينهما في قبرص، مؤكّداً أنّها أضحكته كثيراً، لعدم وجود أيّ أساس لها من الصحّة.

وأوضح أنّ هذه الشائعة كادت تتسبّب في إلحاق الضرر به وفي مشكلات خاصّة وأسريّة.

وأضاف في حديثه أنّه علم بعد ذلك بأنّ هذه الفنّانة ليست إسرائيليّة كما أشيع لكنّها فلسطينيّة وتقيم في دولة فلسطين، معرباً عن كامل احترامه لها ولأعمالها الفنية التي تقدّمها.

كما نفى وجود أيّ خلاف بينه وبين الفنّانة شيرين عبدالوهاب، كما تردّد من قبل، مؤكّداً وجود علاقة صداقة تجمع بينهما، ووصفها بأنّها متقلّبة المزاج.وعن اتّهام الموسيقار ملحم بركات، له بخيانة الأغنية اللبنانية، بعد أن قدّم أعمالاً كثيرة باللهجة المصريّة أوضح أنّه يختلف معه في هذه النقطة لأنّه يعتبر الدول العربيّة كافّة هي دولة واحدة.