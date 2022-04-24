محمد الشرنوبي يخرج من عباءة الشيخ في “فاتن أمل حربي.. “السعادة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما إن أنهى الفنان محمد الشرنوبي تصوير مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي ينافس به في رمضان 2022، حتى قرر أن يخرج من عباءة شخصية الشيخ يحيى التي يجسدها ضمن حوادث المسلسل، ويتخلص من آثارها نهائياً، لا سيما أنه ظهر طوال الحوادث بتصفيفة شعر محددة ولحية كثيفة.

حرص الفنان المصري على تغيير إطلالته التي ظهر بها خلال حوادث المسلسل، ونشر فيديو له عبر “إنستغرام” وهو يحلق شعره ولحيته، ليبدو بشكل مختلف تماماً خلال الفترة المقبلة، وأرفق الفيديو بأغنية “السعادة” للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، وعلق قائلاً: “تحوّل الشيخ يحيى بعد الفركش”.

يشار إلى أن المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل غروب.

وتدور حوادثه حول “فاتن” التي تظن على إثر طلاقها من “سيف” لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر، وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها.