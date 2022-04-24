شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 23.. حفظ القضية ضد ريهام حجاج.. وزوجها يبدأ فى فهم اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، كواليس تخطيط خالد "كريم قاسم" للحادثة التى غيرت حياة يارا "ريهام حجاج" للأسوأ وأفسدت عليها حياتها.

يستفيق توفيق عبد الحميد من وعكته الصحية التى ألمت به بسبب جحود ابنه ياسر "محمود حجازى" وأول من يجده بجواره هى زوجته الثانية "نورهان"، ويقرر أن يتحلى بالشجاعة ويبلغ عن ابنه الذى تخلص من ابنه الرضيع.

يصر توفيق عبد الحميد على الخروج من المستشفى، لكن الأطباء يمنعونه بسبب حالته الصحية، وتواجه زوجته الأولى صفاء الطوخى زوجته الثانية نورهان وتعاملها معاملة سيئة. ويتصل بابنته يارا "ريهام حجاج" ويخبرها أن قضيتها مع زوجها "يوسف" قد حفظت.

يقابل يوسف "أيمن القيسوني" أميرة "نانسى صلاح" ويخبرها أنه تقدم ببلاغ جديد بعد حفظ القضية وطلب فيه شهادة الطبيب الىذى تحتفظ له أميرة بمكالمة صوتية تفيد بأن يارا كانت حامل من خالد قبل أن تتخلص من الجنين، وهنا يبدو التوتر عليها.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.