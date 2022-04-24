شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 23 .. منافس هشام جمال يستعين بهاكر للحصول على معلومات الروبوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 23 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، من بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر ويعرض يوميًا في الساعة السادسة والنصف على قناة الحياة، العديد من الأحداث حيث يذهب سامح منافس يوسف "هشام جمال" لأحد الهاكرز ليساعده في اقتحام الروبوت زومبا ولذيذ ويستطيع الفوز في المسابقة.

يتفق سامح مع الهاكر "أحمد سلطان" ويذهب الهاكر لمنزل يوسف "هشام جمال" وتفتح له زومبا الذي يستطيع أن يخدعها بكل سهولة ويدخل الشقة، يكتشف يوسف وجوده وعندما يسأله عن السبب يدعي أنه أحد رجال الصيانة وجاء لصيانة الغاز في البيت لأن هناك تسريب غاز.

واستطاع الهاكر أن ينقل معلومات زومبا وقد أخذ موبيل سارة الذي يوجد عليه أبليكيشن التحكم في لذيذ وزومبا، وأستطاع أن يتحكم فيهم بل ويرى ما يرون، وحاول سامح تجربة هذا الأمر مع زومبا وقد نجح بالفعل وتحكم فيها حتي جعلها تصطدم بإحدى الحوائط، وعلى جانب آخر ذهب يوسف للشركة وكان لديه اجتماع مهم مع وفد هندى فجعل لذيذ يرتدي ملابس هندي ويتحدث لغتهم، كما جعل الجميع في شركته يرتدي ملابس هندية.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .