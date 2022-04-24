شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 22.. مصر كلمة السر فى إحباط خطة داعش لنقل جنودها لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc، تطورات عديدة وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إحباط خطط نقل الجنود من داعش إلى بلدان أوروبية، مثلما ظهر خلال الحلقة التى شهدت أيضًا إقالة "كمال" من منصبه في دولة أوروبية كانت تقف وراء دعم داعش.



العائدون الحلقة 22

وتطرقت الحلقة إلى مقابلة "نبيل / محمود عبد المغنى" مع "صفوان" الذى اخبره بأن هناك خطة بديلة يتم تحضيرها بالفعل، من قبل الدواعش قائلاً: "اول نشاط لهم سيكون في ليبيا التي ستكون نقطة الوصول لغرب أفريقيا ووسطها وإلى مصر، وذلك عبر شركة ستكون ستارة لهم يتم نقل جنود مرتزقة من خلفها".



العائدون 22

مسلسل العائدون حلقة 21

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".