بالفيديو.. “فهد” يثير الرعب في مدينة “قائم شهر” الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحيوان الفهد، وهو يتجول في إحدى مدينة قائم شهر بشمال إيران، مما أثار حالة من الرعب بين سكان المدينة.

وقال رئيس دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران مسلم آهنكَري إن الحيوان “قتل بعد إصابته برصاصتين في محاولة لإنقاذ حياة الشرطي”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

كما أشار إلى أن الفهد فارق الحياة “رغم جهود الأطباء البيطريين” لإنقاذه.

فيما لفت الناطق باسم الدائرة نفسها كميار ولي بور في وقت سابق إلى أن الحيوان “هاجم شرطيا وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة”، وفق ما نقلت عنه “إرنا”. وأضاف أن الحال الصحية للشرطي الجريح “لا تثير القلق”.

بالتزامن، انتشرت على مواقع التواصل في إيران، العديد من الأشرطة المصوّرة التي تظهر فهدا واقفا على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز إلى الرصيف ويلوذ بالفرار. وأظهرت الأشرطة عددا من السكان المذعورين الذين يركضون بعيدا عنه.

يشار إلى أن صحيفة “همشهري” الصادرة عن بلدية طهران، كانت أفادت سابقا بأن حيوانات برية مثل الذئاب والثعالب رُصدت خلال الفترة الماضية في مناطق مدنية.

كما تحدثت مؤخرا عن رصد دبّ في مدينة مرودشت بجنوب البلاد، واعتداء ذئب على سيدتين مسنّتين في مدينة خلخال في الشمال الغربي.