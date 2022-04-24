اللقطات الأولى من جنازة والدة سمية الخشاب وسط غياب نجوم الفن

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 06:57 مساءً - شيعت الفنانة ” سمية الخشاب ” جنازة والدتها عقب صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد المواساة إلى مقابر العائلة ب (مدافن المنارة) بمنطقة الشاطبي في محافظة الإسكندرية .

وشهدت الجنازة غياب جميع نجوم الوسط الفني واقتصرت على حضور الأسرة والأقارب فقط .

فيما ظهرت سمية الخشاب بجنازة والدتها مرتدية نظارة سوداء وشال أسود أخفى كامل ملامحها .. وامتنعت عن الحديث أو الظهور في وسائل الإعلام .

وكانت قد أعلنت الفنانة سمية الخشاب مساء أمس السبت عن وفاة والدتها في منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتبت قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلي رحمة الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته .. نسألكم الدعاء ” .