كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 06:57 مساءً - شيعت الفنانة ” سمية الخشاب ” جنازة والدتها عقب صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد المواساة إلى مقابر العائلة ب (مدافن المنارة) بمنطقة الشاطبي في محافظة الإسكندرية .
وشهدت الجنازة غياب جميع نجوم الوسط الفني واقتصرت على حضور الأسرة والأقارب فقط .
فيما ظهرت سمية الخشاب بجنازة والدتها مرتدية نظارة سوداء وشال أسود أخفى كامل ملامحها .. وامتنعت عن الحديث أو الظهور في وسائل الإعلام .
وكانت قد أعلنت الفنانة سمية الخشاب مساء أمس السبت عن وفاة والدتها في منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .
فكتبت قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلي رحمة الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته .. نسألكم الدعاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى من جنازة والدة سمية الخشاب وسط غياب نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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