بعد تصريحاتها عن شقيقته وريهام حجاج .. شقيق ياسمين عبد العزيز لبدرية طلبة : ” كفاية خلق صراعات وإثارة فتن جديدة “

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان ” وائل عبد العزيز ” عن رأيه حول تصريحات الفنانة ” بدرية طلبة ” التي أدلت بها مؤخرا عن شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .

حيث تحدثت بدرية طلبة أثناء استضافتها ببرنامج ورا الشمس عن حبها لياسمين عبد العزيز وهو ما يجعلها ترفض العمل مع الفنانة ” ريهام حجاج ” إلى جانب أسباب أخرى .. مؤكدة على نجومية ياسمين الكبيرة ودعمها لها دائما .

وعلق وائل عبد العزيز على تصريحات بدرية طلبة مشيرا إلى أنه يعلم جيدا مدى حبها لشقيقته إلا أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تتسبب في خلق صراعات وإثارة جدل وفتن على حد وصفه بسبب حديثها عن الفنانة ” ريهام حجاج ” .

فكتب شقيق ياسمين عبد العزيز في منشور له عبر حسابه على فيس بوك : ” والله يا بدرية أنا بحترم حبك لياسمين جدا وأنا عارف إنها بتحبك جدا كمان .. لكن بعد إذنك ياريت كفاية خلق صراعات وإثارة فتن جديدة من أي نوع ” .

وتابع : ” وأنا أتعرض عليا الظهور في البرنامج نفسه ورفضته خوفا من الاسئلة اللي من النوع ده .. ياريت نعيش في سلام ومالوش لازمة الكلام ده احنا في شهر كريم وأيام مفترجة وأنا بأكدلك إن كل واحد مبسوط في حياته وشغله ” .