سمية الخشاب تفجع بوفاة والدتها.. شاهدوا صورها الوحيدة.. لن تصدقوا شكلها!

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 06:57 مساءً - فجعت الفنانة المصرية سمية الخشاب بوفاة والدتها، وأعلنت الفنانة هذا الخبر الحـزين، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

سمية الخشاب نعت والدتها بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: “إنا لله وانا إليه راجعون توفـيت إلي رحـمه الله والدتي الغاليه الله يرحـــمها ويغـــفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء “.

وتزامنًا مع تلك الفاجعة، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنانة سمية الخشاب بصحبة والدتها الراحلة في مناسبات وأماكن مختلفة داعين لها بالرحمة والمغفرة

سمية الخشاب تنهار على القبر لحظة دفن والدتها ونظرة وداع أخيرة

ودعت الفنانة سمية الخشاب منذ قليل جثمان والدتها، حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وسط دموع وحزن على فراق والدة الفنانة.

وشيعت بعد ظهر اليوم جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح “عم سيد”، حارس مقابر المنارة بالإسكندرية، أن هناك مجموعة من الفنانين والمشاهير دفنوا بتلك المقابر، من بينهم الفنان محمود مرسى، ووالدة الفنانة سماح أنور، والفنانة سعاد حسين، والكاتب الكبير توفيق الحكيم، وزكى طليمان، والملحن الكبير سيد درويش، كما أن الفنان سمير صبرى دائما ما يقوم بزيارة أسرته المدفونة بتلك المقابر، مشيرا إلى أن المقابر يتخطى عمرها الـ 100 عام.

سمية الخشاب تنشر صورتها بالحجاب في شهر رمضان:

من ناحية أخرى، ومع حلول شهر رمضان المبارك، فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها بتغيير صورتها الشخصية على موقع “تويتر”، واستبدلتها بصورة لها وهي ترتدي الحــجاب.

سمية الخشاب عبّرت عن شوقها الشديد لشهر رمضان المبارك، حيث كتبت: “لا استطيع الانتظار لرمضان”.

عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية عبروا عن إعجابهم بشكلها بالحجاب، وتسائلوا عما إذا كانت سترتديه بشكل دائم وتعــتزل الفن.

حقيقة صورة سمية الخشاب بالحجاب:

وقد اتضح أن هذه الصورة تعود لجلسة تصوير خــضعت لها سمية الخشاب وتم نشرها على غلاف مجلة سيدتي عام 2017.

وعبّرت الفنانة المصرية سمية الخشاب من قبل عن رغبتها في ارتداء الحجاب، وأكدت أنها قد ترتديه فجأة.

سخـرت إحدى متابعات الفنانة المصرية سمية الخشاب، من تغيير صورتها على حسابها الشخصي في موقع “تويتر” قبل حلول شهر رمضان الكريم، لتظهر فيها وهي ترتدي الحــجاب.

المتابعة كتبت: “إيه ده سمية الخشاب اتحجبت؟ هو لمؤاخذة يا فنانة الحـجاب لعبة مثلاً علشان تلبسيه وترضي ربك في رمضان بس وتخـــلعيه وتعـــرّي جسمك في باقي السنة، ليه؟ شهر واحد هو اللي حــرام فيه الحـــرام وباقي السنة فري السنة عادي مش هنتحاسب عليها مثلاً؟، آه أنا مليش فيه مش أنا اللي هتحاسب بس لازم تعرفي إن الحــجاب مش لعبة”.

سمية الخشاب ردت على المتابعة لتطالبها بأن ترتديه هي ولا تتدخل في تصرفات الآخرين، قائلة: “لو محــموقة أوي كده ياختي… البسيه وملـــكيش دعوة بغـــيرك”.

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضي بـ “مسلسل موسى“، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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