بشعر أصفر.. غادة عبدالرازق تحدث ضجة بشكلها الغريب في أحدث ظهور لها .. والجمهور يشبهها بمايا دياب! (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 06:57 مساءً - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة له، عبر خاصيه “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في الصورة بشعر أصفر، مع ميك أب جرئ، وجاكيت جلد باللون الأسود.

وبعد نشر تلك الصورة شبهها عدد كبير من متابعيها بالفنانة الإستعراضية اللبنانية مايا دياب حيث أنها تعتمد نفس اللوك ونفس لون الشعر.

الجمهور يشبه مايا دياب بغادة عبدالرازق في أحدث إطلالتها على السوشيال ميديا

ويبدو أن هذا الإستايل هو قديم للفنانة، حيث ظهرت به أثناء عرض مسلسلها الأخير العام الماضي، وأشارت الفنانة غادة عبد الرازق إلى أنها تعاونت مع منسقة الأزياء منى الزرقاني للظهور بهذا الإستال في مسلسل “لحم غزال“.

غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كلام الناس

وحلّت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سر رشاقتها، قائلة: “رشاقتي تكلفني جهد كبير ومبالغ كبير ومتابعة مستمرة مع أطباء متخصصين”.

وأوضحت الفنانة:” هناك خلطة خاصة أقوم بها وهي عبارة ماء الأرز فهو مفيد للبشرة ومنع تساقط الشعر”.

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدا :” قررت اخذ استراحة محارب هذا العام من الاعمال الدرامية”.

وعن عمليات التجميل، قالت غادة عبدالرازق: ،:”التفكير في عمليات التجميل بالنسبة لي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة”.

وتحدثت عبد الرازق خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، عن حالتها الصحية، قائلة :”شعري كله وقع من قدام وعندما ذهبت للطبيب أخبرني أن السبب نفسي”.

وقال عبد الرزاق خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، :” اتضحك عليا في ملايين من 4-5 سنين كانت باقي مستحقات لي في احد الأعمال الفنية”.

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