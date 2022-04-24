شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة حفلات العيد في الوطن العربي.. عمرو بالكويت وشيرين وكاظم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون هذا العيد هو الأكثر سعادة لكل محبي الحفلات الغنائية ولكل مطربيها ، فخلال هذا الموسم ستعود بقوة الحفلات الغنائية في كل أرجاء الوطن العربي، ويعود نجوم كثيرة للوقوف علي خشبة المسرح ليواجهوا الجمهور بأغانيهم الجديدة والقديمة.

حفلات العيد منتشرة جدا في الدول والعواصم العربية ، فيحيي الفنان عمرو دياب حفلين، الأول في أبوظبي ثاني أيام العيد، والثاني في الكويت ثالث أيام العيد، بينما يتواجد الثنائي مروان خوري ووائل جسار في اليوم التالي بالكويت أيضا، في حفل كبير يجمعهما معا في ليلة لبنانية.

وبعد غياب طويل عن الجمهور الكويتي، يعود الفنان بهاء سلطان بحفل يوم 3 مايو المقبل، يشاركه فيه الطفل محمد أسامة، حيث سيقدم بهاء مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، بينما يتقاسم رامي صبري وتامر عاشور ليلة غنائية 6 مايو ضمن حفلات ليالي العيد.

وتستضيف أبوظبي حفلا غنائيا يجمع بين شيرين عبدالوهاب وكاظم الساهر ثالث أيام عيد الفطر، ويحيي راغب علامة حفلا مع سعد لمجرد ثاني أيام العيد في دبي، وهو الحفل الذي يقام بالتوازي مع حفل آخر يجمع بين الفنانين الشابين رحمة رياض وناصيف زيتون.

وتحيي الفنانة أحلام حفلا غنائيا كبيرا في البحرين لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث ستغني على مسرح الدانة 3 مايو، في وقت دعت الجمهور إلى مساعدتها في اختيار الأغنيات التي يرغبون في سماعها.



حفلات العيد

أما في القاهرة فلم يتم الإعلان عن حفلات ضخمة حتى الآن، وقد تتركز الحفلات بعدد من النجوم الشباب ونجوم الصف الثاني على بعض الحدائق والمتنزهات ، ومن بين الفنانين الذين أعلنت عن حفلاتهم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة الذي سيغني في ساقية الصاوي، بينما ستقدم فرقة مسار إجباري حفلا بالإسكندرية، ويتقاسم رامي جمال وبهاء سلطان الغناء في حفل كبير داخل إحدى الحدائق.