” نضف ودانك ونضف دماغك ” .. وائل جسار يرد على هجوم أحلام عليه

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 05:43 مساءً - علق الفنان اللبناني ” وائل جسار ” على الخلاف الذي وقع بينه وبين الفنانة الإماراتية ” أحلام ” بعد انتقاده للموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائي The Voice لتهاجمه قائلة : ” نضف ودانك ” .

فقال وائل جسار خلال حلوله ضيفا ببرنامج حبر سري بأن الفنانة أحلام هي من بدأت بالهجوم عليه وأن ما قام به كان مجرد تعبيرا عن رأيه حول البرنامج بأن الأصوات بالموسمين الأول والثاني كانوا أفضل .

وتابع عن ما قالته أحلام : ” ليه الهجوم عليا إنه نضف ودانك ونضف دماغك .. لأ مش لازم ينحكي بهذه الطريقة أولا، لازم يكون في أخلاق في التعاطي مع بعضنا وكانت كلمة مستفزة لإلي ” .

وأضاف وائل جسار : ” أنا هذا رأيي وحر فيه وبعدني عند رأيي .. ولما تقول نضف ودانك يعني معناها إنه أنا سمعي تقيل أو مبعرفش أسمع يعني وده ابدا .. أنا بسمع وبسمع كويس ” .