عبير الشرقاوي تشن هجوما على مسلسل بطلوع الروح : ” مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيشربوا خمرة “

كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 05:43 مساءً - شنت الفنانة ” عبير الشرقاوي ” هجوما على أسرة مسلسل ” بطلوع الروح ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتبت عبير الشرقاوي في منشورها : ” أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح .. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة “.

وتابعت : ” دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله ومستعدين للموت في أي لحظة .. إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين ” .

وأضافت : ” هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق وأي حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده ” .

واختتمت عبير الشرقاوي : ” بقى معقولة البطل اللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته .. ارحمونا يا هبل .. خسارة الفلوس والله ” .

يذكر أن مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم .. ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري .