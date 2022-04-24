كتب امير فتحي في الأحد 24 أبريل 2022 05:43 مساءً - شنت الفنانة ” عبير الشرقاوي ” هجوما على أسرة مسلسل ” بطلوع الروح ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
فكتبت عبير الشرقاوي في منشورها : ” أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح .. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة “.
وتابعت : ” دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله ومستعدين للموت في أي لحظة .. إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين ” .
وأضافت : ” هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق وأي حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده ” .
واختتمت عبير الشرقاوي : ” بقى معقولة البطل اللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته .. ارحمونا يا هبل .. خسارة الفلوس والله ” .
يذكر أن مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم .. ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري .
كانت هذه تفاصيل خبر عبير الشرقاوي تشن هجوما على مسلسل بطلوع الروح : ” مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيشربوا خمرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.