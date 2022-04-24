بدعمٍ من جماهيره.. رونالدو يسجل هدفاً تاريخياً ويحتفل مشيراً إلى السماء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أقل من أسبوع من إعلان وفاة ابنه حديث الولادة بشكل مأساوي، عاد نجم كرة القدم الأسطوري “كريستيانو رونالدو”، 37 عاماً، إلى ملعب كرة القدم، حيث انضم إلى زملائه في فريق مانشستر يونايتد على أرض الملعب في مباراة ضد أرسنال أمس 23 أبريل، وصفق المشجعون لـ”رونالدو” في الدقيقة السابعة من المباراة، في إظهار للتضامن مع الدولي البرتغالي.

وعلى الرغم من تسجيل “رونالدو” هدفاً في الدقيقة 34 من المباراة، إلا أن يونايتد انتهى به الأمر بالخسارة أمام الفريق المنافس 3-1، ليبتعد الشياطين الحمر عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفارق 6 نقاط عن أرسنال، مع امتلاك أرسنال لمباراة إضافية.

مع هدفه الأخير، شكَّل “رونالدو” علامة فارقة في مسيرته في الدوري الممتاز: إنه هدفه المائة. احتفل الرياضي بهذه المناسبة الخاصة من خلال الإشارة بشكل مؤثر إلى السماء- وهي حركة اعتقد بعض المشجعين أنها تكريماً لابنه.

وبدا لاحقاً أن “رونالدو” يؤكد النظرية بنفسه، عندما قام بمشاركة صورة اللحظة وأضاف رمزاً تعبيرياً على شكل قلب أحمر.

في بيان مشترك نشره “رونالدو” وشريكته “جورجينا رودريغيز” في 18 أبريل، كشف الثنائي- اللذان أعلنا أنهما كانا يتوقعان توأماً في أكتوبر الماضي- عن وفاة ابنهما حديث الولادة بعد ولادته مباشرةً.

بدأ “رونالدو” بيانه قائلاً: “ببالغ حزننا نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد”. وتابع لاعب كرة القدم: “فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة. نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل رعاية ودعم الخبراء. لقد دُمرنا جميعاً بسبب هذه الخسارة ونطلب التفضل بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية”. وأضاف: “طفلنا، أنت ملاكنا. سنحبك دائما”.

بعد ثلاثة أيام من الأخبار المفجعة، نشر “رونالدو” الصورة الأولى لطفلته المولودة حديثاً على صفحته في انستغرام. وظهرت الطفلة في الصورة في حضن والدها إلى جانب أفراد عائلتها جميعاً.

وأرفق النجم الرياضي الصورة بتعليق جاء فيه: “وأخيراً في منزلنا السعيد بعد أن عادت جورجينا برفقة طفلتنا إلى البيت. أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ومواساتهم لنا، دعمكم مهم جداً بالنسبة لنا، لقد شعرنا بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا، والآن هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه شاكرين للروح الجديدة التي رحبنا فيها في هذا العالم”.